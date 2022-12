Białystok. Nowa wystawa w Galerii Sztuki Marchand [ZDJĘCIA]

Grudzień 23, 2022

Krzysztof Koniczek, fot. Jerzy Doroszkiewicz Krzysztof Koniczek, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kilkadziesiąt nowych prac twórców skupionych wokół białostockiej Galerii Marchand można oglądać na wystawie przy ulicy Kilińskiego 12.

To okazja, żeby zobaczyć obrazy m.in. Zbigniewa Waszczeniuka, Eweliny Ramatowskiej, Leszka Pilcickiego, Krzysztofa Chyżego, Beaty Palikot-Borowskiej, Artura Chacieja, Tobiasza Kenio czy Jerzego Konstantynowicza.

– To czwarta wystawa malarzy należących do Klubu Marchand. Prezentuje się każdy co jakiś czas ze swoimi nowymi pracami. Wydaje mi się, że jest to dobra forma, bo każdy stara się mieć coś nowego do pokazania, a publiczność też jest zadowolona. Przez to też każdy z artystów stara się w jakiś sposób mobilizować, żeby tę pracę przygotować. Ta akurat wystawa jest bez tytułu, są to po prostu wolne prezentacje – mówi jeden z malarzy i animatorów Galerii Krzysztof Koniczek.

Wystawę w Galerii Marchand można oglądać od wtorku do soboty w godz. 12-17 do 21 stycznia 2023 roku. (jd)

Na wernisażu był z mikrofonem Jerzy Doroszkiewicz: