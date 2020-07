Białystok. Muzeum Wojska zostanie rozbudowane o dobudówkę z windą

Lipiec 27, 2020

źródło: UM Białystok

W Muzeum Wojska w Białymstoku będzie winda, tak by także osoby niepełnosprawne mogły korzystać ze zbiorów Muzeum. Powstanie na zewnątrz budynku, ponieważ jego konstrukcja uniemożliwia budowę windy w środku.

Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądać dobudówka z windą. Wiadomo jednak, że przy tworzeniu projektu architektonicznego i wykonawczego windy, miasto skorzysta z pomysłów przyszłych architektów.

Właśnie rozstrzygnięto konkurs dla studentów architektury i urbanistyki Politechniki Białostockiej na najlepszą pracę projektową dotyczącą windy w Muzeum Wojska w Białymstoku. Z 18 koncepcji, które wpłynęły, komisja wybrała trzy najlepsze.

– To jest bardzo ważne miejsce w życiu architektonicznym, urbanistycznym miasta Białystok. I to ważne, by architektura, która powstanie w tym miejscu była architekturą i odważną, i nowoczesną, ale żeby zachowała historię miejsca, w którym się znajdujemy – mówi wiceprezydent Białegostoku Adam Musiuk.

Zanim jednak inwestycja będzie mogła być realizowana, potrzebna są zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego.

O tym, jak może się zmienić budynek Muzeum Wojska w Białymstoku można się przekonać osobiście. Przed Muzeum prezentowane są najlepsze zdaniem komisji projekty. (mt/mc)