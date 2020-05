Białystok. Mniej za teren pod ogródki gastronomiczne

Maj 26, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostoccy restauratorzy zapłacą o połowę mniej za teren pod ogródki gastronomiczne. Tak zdecydowali w poniedziałek (25.05) miejscy radni. Kwota wynosić będzie 50 groszy za

metr kwadratowy ogródka.

Zmiany wynikają ze stanu epidemii koronawirusa. Nowa, obniżona kwota, będzie obowiązywała do końca trwania pandemii.

Do tej pory urząd miejski wydał blisko 40 decyzji dotyczących zajęcia terenu pod ogródki gastronomiczne. Pojedynczy ogródek zajmuje średnio ok. 50 mkw. Miesięczna opłata za taki ogródek przed obniżką wynosiłaby 1,5 tys. złotych. Po zmianie będzie to połowa tej kwoty. (mt/mc)