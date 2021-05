Mieszkańcy Białegostoku mogą otrzymać dotację na wymianę pieców

Maj 17, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Białymstoku mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieców. Magistrat uruchomił kolejny program, w którym przyznawane jest dofinansowanie na ten cel, w wysokości 5 tys. złotych.

Wnioski będą przyjmowane do 16 lipca w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej.

– Dokonaliśmy inwentaryzacji i mamy w Białymstoku jeszcze ponad 5 tysięcy pieców, które emitują zanieczyszczenia. Problem smogu dotyczy wszystkich. Dlatego zwracam się przede wszystkim do osób, które mają takie piece, aby przystąpiły do tego programu. Zwracam się też do wszystkich białostoczan, którzy wiedzą, że ich najbliżsi, sąsiedzi mają takie przestarzałe urządzenia, podpowiedzcie im, że można przystąpić do tego programu, uzyskać dotację na wymianę – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk.

Na tegoroczny program wymiany pieców miasto przeznaczyło 345 tys. złotych. (ea)