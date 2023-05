Białystok. Mieszkańcy mogą dostać dofinansowanie na zmianę pieca, fotowotaikę czy kolektory słoneczne

4 maja, 2023

Dotacje /Fot. Marcin Jakowiak/um Dotacje /Fot. Marcin Jakowiak/um

Białostoczanie będą mogli otrzymać dofinansowanie na zmianę ogrzewania budynku, kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę.

Miasto Białystok dofinansuje:

Trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, czyli: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego, zainstalowaniu pomp ciepła.

Zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Dotacje będą przyznawane do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 10 tys. zł. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 maja do 23 czerwca 2023 r.

Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i kolektory mogą składać deklaracje:

w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku 2023 na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 200 tys. zł.

Miasto ogłasza także nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Białegostoku. Wnioski można składać od 4 maja do 31 lipca 2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

O dofinansowanie na fotowoltaikę mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie miasta Białystok, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne. Przedmiotowa nieruchomość nie może też być wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności.

Z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz w ciągu 10 lat. (opr at)