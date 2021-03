Białystok. Miasto szuka chętnego do prowadzenia punktu turystycznego

Marzec 11, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Białostocki magistrat ogłosił konkurs na prowadzenie sezonowego punktu informacji turystycznej. Chętni mogą się zgłaszać do 2 kwietnia.

Wybrana firma zajmie lokal przy ulicy J. Kilińskiego, tj. w wieży zegarowej Pałacu Branickich.

Punkt informacji turystycznej ma działać od 1 maja do 31 października. Zajmie się między innymi oprowadzaniem po Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej oraz wakacyjnym udostępnianiem zabytkowego zegara w bramie pałacowej, a także udzielaniem informacji o ofercie turystycznej Białegostoku.

Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy i turyści będą mogli zdobyć wiedzę na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez kulturalnych i sportowych czy szlaków turystycznych.

W konkursie mogą brać udział między innymi organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i przekazać w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzeba to zrobić najpóźniej do 2 kwietnia, do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do urzędu. (mt/mc)