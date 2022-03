Białystok. Miasto przygotowało kolejne miejsca noclegowe dla osób uciekających z Ukrainy

Marzec 21, 2022

źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki

Już dwieście osób z Ukrainy znajdzie schronienie w Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom w Białymstoku. W punkcie przy Węglowej podwojono liczbę miejsc do spania dla uciekających przed wojną.

Baza noclegowa znajduje się w czterech pomieszczeniach, w piątym jest stołówka, są też dwa kąciki zabaw dla dzieci.

– Jest to punkt rotacyjny, dla tych osób, które przyjadą i będą chciały tutaj spędzić noc, dwie, trzy, zanim znajdą swoje miejsce docelowe. Myślę, że są tutaj dobre warunki, jest ciepło, znajduje się stołówka, toalety. Jest to kosztem Centrum Wschodnich Sztuk Walki, ale sytuacja jest nadzwyczajna. (…) W innych miastach jest znacznie gorzej, my jeszcze takich ogromnych potrzeb nie mamy, staramy się sobie radzić – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W sumie w Białymstoku przebywa ponad dwieście osób z Ukrainy. Uchodźcy tymczasowo mieszkają w hotelach, w placówkach opiekuńczych czy w domach studentów. (ea)