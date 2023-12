Białystok. Ma powstać uchwała krajobrazowa miasta

20 grudnia, 2023

Trwają przygotowania do utworzenia uchwały krajobrazowej, która kompleksowo określi zasady umieszczania w miejskiej przestrzeni publicznej nośników reklamowych czy elementów małej architektury.

Celem uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej pod kątem reklam, a tym samym poprawa wizerunku miasta.

– Przede wszystkim mówimy tutaj o takiej nachalnej, często zbyt dużej i w nieodpowiednich miejscach prezentowanej reklamie – mówi Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku. – Ona oczywiście musi funkcjonować w mieście, bo potrzebujemy informacji o o tym co jest w mieście dostępne, ale można to w jakiś sposób uporządkować i doprowadzić do tego, aby przestrzeń miejska wyglądała bardzo dobrze.

Od środy (20.12) mieszkańcy mogą wziąć udział w ankiecie, która pozwoli na poznanie opinii i będzie stanowić wskazówkę przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów. Ankieta dostępna jest na miejskim portalu internetowym. Można także wypełnić ją w wersji papierowej i wrzucić do urny w trzech lokalizacjach Urzędu Miejskiego: przy ul. Słonimskiej, ul. Białówny i ul. Św. Rocha. (hk)