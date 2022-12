Białystok. Kwiaty i znicze w rocznicę stanu wojennego

Grudzień 13, 2022

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, fot. Paweł Krukowski/Urząd Marszałkowski w Białymstoku 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, fot. Paweł Krukowski/Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy w miejscach pamięci uczczono w Białymstoku przypadającą dziś 41. rocznicę prowadzenia w Polsce stanu wojennego.

13 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. Tysiące ludzi znalazło się w więzieniach i ośrodkach internowania. Brutalne działania milicji i ZOMO przyniosły również ofiary śmiertelne. Sprawcy stanu wojennego nigdy nie zostali osądzeni.

Stan wojenny miał na celu zdławienie ruchu „Solidarności”. O jego wprowadzeniu poinformowało Polskie Radio nadając o 6.00 rano przemówienie generała Jaruzelskiego.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy.

Instytut Pamięci Narodowej zaapelował, by jak co roku 13 grudnia zapalić w oknach „Światło Wolności”, świece symbolizujące pamięć o ofiarach stanu wojennego i nasze przywiązanie do wolności. (mt)