Białystok. Koronawirus w kolejnym miejskim przedszkolu

Czerwiec 12, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Test na koronawirusa potwierdził zakażenie u jednej osoby (będącej na kwarantannie) z obsługi Przedszkola Samorządowego nr 51 w Białymstoku. Decyzją prezydenta placówka została zamknięta do 22 czerwca.

Trzech pracowników, z bezpośredniego kontaktu, przebywa na kwarantannie. Te osoby – decyzją sanepidu – zostaną przebadane.

To czwarte już miejskie przedszkole, w którym potwierdzono koronawirusa. Z tego powodu zamknięte są: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (do 15 czerwca), Przedszkole Samorządowe nr 20 (do 12 czerwca) i Przedszkole Samorządowe nr 39 (do 21 czerwca).

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 wszystkie przebadane osoby mają wynik negatywny. W Przedszkolu Samorządowym nr 20 – czterech przebadanych pracowników ma wynik negatywny (przebywają na kwarantannie). Dziesięcioro dzieci z tej placówki jest po badaniach, nie ma jeszcze ich wyników. Nie są jeszcze dostępne wyniki czterech pracowników z Przedszkola Samorządowego nr 39, oni także są na kwarantannie.

Ponad 30 pracowników z przedszkoli nr 39 i 20, którzy nie zostali przebadani przez Sanepid, zostanie w najbliższym czasie przebadanych na koszt miasta. (mt/mc)