Białystok. Filmowa zachęta do szczepień przeciw COVID-19

Czerwiec 24, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Władze Białegostoku zachęcają do szczepień przeciw COVID-19. Jak dotąd pełną dawkę szczepionki przyjęło ponad 37 procent mieszkańców stolicy Podlasia.

W utworzonych przez miasto Punktach Szczepień Powszechnych można zaszczepić się od ręki. Wystarczy jedynie się zgłosić.

– Zachęcamy wszystkich białostoczan i mieszkańców sąsiednich gmin do tego, by korzystali z punktów szczepień zorganizowanych przez gminę Białystok. Mamy trzy takie punkty. Przychodźcie do nas, szczepcie się, można zarejestrować się przez sms, maila, można po prostu wpaść do punktu po drodze – mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Zbigniew Nikitorowicz.

Tempo szczepień zwalnia, a zainteresowanie pierwszą dawką szczepionki jest znikome.

– To są pacjenci na chwilę obecną głównie zgłaszający się na drugie dawki. Teraz w ciągu dnia robimy od 15 do 30, maksymalnie 40 szczepień pierwszymi dawkami. To jest kropla w morzu potrzeb – powiedział lekarz Szymon Bielonko, koordynator punktu szczepień powszechnych w Zespole Szkół Mechanicznych.

W ramach działań Białegostoku promujących szczepienia przeciw koronawirusowi powstał specjalny czterominutowy film, przygotowany przez twórców festiwalu Up To Date. Można obejrzeć go tutaj.

– Zależy nam, żeby dotrzeć do młodych ludzi, dlatego o pomoc poprosiliśmy specjalistów od promocji nieoczywistej. Twórcy Up To Date Fesival na naszą prośbę stworzyli film, który można już obejrzeć w internecie. To jedno z działań promocyjnych Białegostoku, które roboczo nazwaliśmy „Lato ze szczepieniami” – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Współtwórca festiwalu i filmu Jędrzej Dondziło apelował o zgłaszanie się na szczepienia.

– Chyba za bardzo się wyluzowaliśmy za sprawą wakacji, upałów, tym, że mamy chwile wolności po ostatniej fali koronawirusa. Jeżeli społeczeństwo się nie zaszczepi, czeka nas czwarta fala. Wszystko jest w naszych rękach – mówił Dondziło.

Utworzone przez miasto Punkty Szczepień Powszechnych są gotowe do szczepień mieszkańców przez 7 dni w tygodniu. Działają w Zespole Szkół Mechanicznych, przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. (mt)