Białystok. Drewniany dom przy Mazowieckiej ma być wpisany do rejestru zabytków

Wrzesień 28, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Drewniany dom przy ul. Mazowieckiej 31/1 w Białymstoku trafi do rejestru zabytków. Procedurę w tej sprawie wszczęła podlaska konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

Budynek powstał przed 1932 r. To jeden z obiektów przypominający, jak wyglądał Białystok przed II wojną światową.

– Budynek bez wątpienia wpisuje się w dawny, drewniany krajobraz miasta Białegostoku tak charakterystyczny jeszcze dla drugiej połowy XX wieku. Niestety z ubolewaniem postrzegam, że ostatnich latach wiele domów miejskich, w tym drewnianych zniknęło z przestrzeni Białegostoku. Także i dlatego nie można mieć żadnych wątpliwości, iż dom stojący przy ulicy Mazowieckiej 31/1 powinien być objęty najwyższą ochroną konserwatorską poprzez jego wpis do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Ochrona ta daje gwarancję zachowania obiektu, jego nienaruszalność pod względem zachowania tkanki zabytkowej – mówi prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Drewniany dom przy ul. Mazowieckiej należy do tzw. „Kwartału Kaczorowskiego”, zachowanych obiektów drewnianych leżących blisko siebie w okolicy ul. Mazowieckiej. Kwartał ten, związany jest z postacią Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Polski na uchodźstwie, związanego również z Białymstokiem.

Do tej pory budynek był jedynie włączony do ewidencji zabytków, a to oznaczało, że można go było przenieść w inne miejsce.

To dom wolnostojący, dwukondygnacyjny, zbudowany z drewna w konstrukcji zrębowej. Wyróżnia się wysokim dachem trójpołaciowym z lukarną w połaci frontowej. Nieruchomość została podzielona na dwa lokale mieszkalne. Początkowo dolna kondygnacja pełniła funkcję usługową. W latach 60. XX w. lokal przekształcono na mieszkanie. Budynek zachował się do naszych czasów w praktycznie niezmienionej formie. (mt)