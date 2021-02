Białystok. „Czas par”. Zajęcia, które pomogą zadbać o dobre relacje w związku

Luty 3, 2021

Warsztaty, wykłady, konsultacje, które mają pomóc parom zadbać o relacje i porozumienie w związku, odbędą się w ramach kampanii społecznej „Czas par”.

Akcja w formule online rozpocznie się w najbliższą sobotę (06.02). Jej założeniem jest promowanie trwałych i dojrzałych więzi partnerskich oraz motywowanie do pracy nad własnym związkiem.

Pierwsza edycja przedsięwzięcia pod hasłem: „Tydzień małżeństw” w Białymstoku odbyła się w 2016 roku. Po pięciu latach formuła została rozszerzona o wszystkie zainteresowane osoby.

– Zapraszamy wszystkie pary , które zaczynają swoje związki i które są w poważnych związkach. Pary, w których źle się dzieje, ale również pary, w których dobrze się dzieje, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było jeszcze lepiej, albo ewentualnie sprawdzić, czy faktycznie jest dobrze czy po prostu o czymś się nie mówi. Zapraszamy także osoby, które dopiero myślą o związku – mówił psychoterapeuta Artur Brzeziński.

W programie są m.in warsztaty dotyczące języków miłości, których poznanie pomoże nam lepiej zrozumieć drugą osobą, ze sztuki bycia razem, zaplanowano też wykład z budowania dobrego związku, konsultacje dla par z psychoterapeutą, czy zajęcia z konstruktywnego kłócenia się.

– Bez względu na to czy jest pandemia czy jej nie ma, przed parami stoi wiele wyzwań, z którymi muszą sobie radzić. Choć w programie tegorocznej edycji uwzględniliśmy trudną sytuację, która spadła na nas wszystkich. Dlatego mamy warsztaty na temat kłócenia się. Jak się kłócić, żeby to przeżyć i żeby jeszcze na dobre nam to wyszło, bo to trzeba umieć. Mamy na myśli takie kłócenie się, które buduje, a nie psuje relacje. Nic tak dobrze nie zbliża dwóch osób jak kłótnia, pełna emocji – dodawał Artur Brzeziński.

Akcja „Czas par” potrwa do 14 lutego, aby wziąć udział w zaplanowanych wydarzeniach należy kupić bilety, które są dostępne na stronie czaspar.pl. (ea/mc)