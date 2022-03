Białystok. Caritas niesie pomoc uchodźcom z Ukrainy

Marzec 1, 2022

fot. A. Topczewska fot. A. Topczewska

Białostocka Caritas pomaga uciekającym przed wojną uchodźcom z Ukrainy. Zbierane są pieniądze, dary rzeczowe, ale przede wszystkim udzielane jest schronienie.

Organizacja gotowa jest przyjąć pod swoją opiekę kilkadziesiąt rodzin. Do Caritas zgłaszają się także wierni gotowi udzielić uchodźcom dachu nad głową.

– Możemy już na dzisiaj przyjąć kilkadziesiąt rodzin w tych mieszkaniach, oprócz tego oferujemy także miejsca w naszych placówkach. Przygotowaliśmy tam miejsce dla kilkunastu rodzin, także dla samotnych matek, bo wiemy, że pośród uchodźców najwięcej jest właśnie samotnych matek z dziećmi – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Białostocka Caritas chce także przyjąć pod swoją opiekę dzieci z ukraińskich sierocińców. Jak mówił ks. Sęczek, jest miejsce dla 20 dzieci i opiekunów.

Potrzebni są także wolontariusze znający język ukraiński, którzy pomogą przy rozlokowaniu uchodźców.

Osoby, które chcą pomóc rzeczowo, mogą przekazywać dary do Centrum Pomocy Samarytanin przy ul. Kolejowej 26A między 9.00 a 18.00. Potrzebne są koce, śpiwory, poduszki, pościel, materace, środki medyczne i higieniczne, pompy infuzyjne, artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne, ubranka, słodycze wysokokaloryczne), artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, leki (bez recepty np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe), miski do prania, suszarki do ubrań, a także same ubrania, ale wyłącznie nowe.

Pomóc można też finansowo dokonując wpłat na konto Caritas. (mt)