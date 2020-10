Białystok. BPN-T doceniony za Epi-Centrum Nauki

Październik 13, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny został laureatem nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych” przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny został doceniony w kategorii: obiekty użyteczności publicznej za utworzenie Epi-Centrum Nauki. Placówka ta została otwarta na Stadionie Miejskim w Białymstoku pod koniec sierpnia. Jest ośrodkiem popularyzującym wiedzę, innowacje, rozwój myśli technicznej i nowoczesne technologie. To pierwsze tak duże centrum naukowe we wschodniej części Polski, w którym nauka spotyka się z zabawą, rozbudza kreatywność oraz pasję do odkrywania świata.

Epi-Centrum Nauki powstało w ramach projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” dofinansowanego przez Unię Europejską. Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, a jego realizatorem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Całkowita wartość projektu wyniosła 25,4 mln złotych.

Nagroda dla BPN-T – „Kryształy Przetargów Publicznych” – to tytuł przyznawany najlepiej przygotowanym, przeprowadzonym i zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym. Niezależne grono ekspertów, największych autorytetów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce, dysponujących szeroką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem, wyłania i nagradza inwestycje, które odegrały znaczącą rolę w poprawie jakości życia nas wszystkich. Kapituła nagrody zwraca uwagę na poprawność procesu realizacji zamówienia od chwili jego ogłoszenia oraz jakość wykonania, która jest dowodem na poszanowanie publicznych pieniędzy. (mt/mc)