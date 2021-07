Białystok. W zamian za zaszczepienie się bilety na festiwal

Lipiec 1, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zaszczepienie się będzie okazją do zdobycia biletów na New Pop Festiwal, który 10 – 11 lipca odbędzie się w Białymstoku – w taki sposób miasto chce zachęcić białostoczan do przyjmowania preparatów przeciwko koronawirusowi.

W niedzielę (4.07) na dziedzińcu Pałacu Branickich stanie mobilny punkt szczepień.

– Przygotowaliśmy specjalne wydarzenie w ramach akcji: „Lato ze szczepieniami”, będzie można zaszczepić się preparatami: Johnson & Johnson, Astra Zeneca i Pfizer. Pierwszych sto osób, które zdecydują zaszczepić się otrzymają dwudniowy bilet na New Pop Festiwal. To bonus od organizatora, a my zachęcamy wszystkich, żeby nie zwlekać – zapowiada zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Prof. Robert Flisiak przekonuje, że jeżeli ktoś rozważa zaszczepienie się, to żeby nie odkładał tego na później, tylko skorzystał z mobilnego punktu.

– Liczymy w setkach milionów ludzi zaszczepionych na świecie. Wiemy co się z tym wiąże – powrót do normalności. Mamy Polskę, w której w tej chwili jest jeden z najniższych wskaźników zakażeń w Europie. Niestety okupiliśmy to olbrzymimi kosztami ludzkimi, aby uniknąć tych potężnych kosztów w przyszłości, nie pozostaje nic innego jak uzupełnić tą odporność poprzez zaszczepienie się – mówi prof. Flisiak.

Akcja odbędzie się między 10.00 a 16.00, aby się zaszczepić nie jest wymaga wcześniejsza rejestracja. (ea)