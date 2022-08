Białystok. Będą ścigać się wrakami dla chorej dziewczynki

Sierpień 23, 2022

fot. Piotr Krakowiecki/mat.org. fot. Piotr Krakowiecki/mat.org.

W Białymstoku odbędą się wyścigi wraków – „Wrak race”. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie 4-letniej Dominiki z Białegostoku. Dziewczynka choruje na zespół Di George’a oraz złożoną wadę serca.

W wydarzeniu udział może wziąć każdy. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę (28.08) na torze Uniwerstal. Można wystartować z własnym wrakiem albo skorzystać z tych przygotowanych przez organizatora.

– „Wrak race” to wyścigi aut zezłomowanych, nienadających się już do jazdy po drodze publicznej, ale jak najbardziej nadających się do jazdy po torze terenowym. Nasz tor ma długość 940 metrów, nie osiąga się na nim dużych prędkości, jest „bardziej techniczny” – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu firmy Uniwerstal, organizator wydarzenia. – Dla bezpieczeństwa zawodnicy jeżdżą w kaskach. Podczas wyścigów czuwać też będzie zespół ratowników medycznych i straż pożarna – dodaje Leszczyński.

Zbiórkę uczestników zaplanowano na 14:00. Chętni wciąż mogą się zgłaszać. Liczba miejsc jest ograniczona.

– Część aut mamy swoich, ale dopuszczamy też możliwość udziału z własnym wrakiem. Aby wystartować trzeba mieć auto o wartości poniżej tysiąca złotych. Do tego trochę umiejętności i odwagi. Zgłosić się można poprzez stronę Uniwerstalu lub na naszym Facebooku – zachęca Grzegorz Leszczyński.

W wyścigu wraków swój udział potwierdzili m.in. Andrzej z programu „Rolnicy Podlasia”, a także Adam Kraśko, który brał udział w programie „Rolnik Szuka Żony”.

Podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze na leczenie 4-letniej Dominiki z Białegostoku. Dziewczynka potrzebuje intensywnej rehabilitacji i sprzętu medycznego, który pomoże jej odzyskać siły i powrócić do zdrowia. Pieniądze dla chorej dziewczynki można wpłacać tutaj. (mt)