Białystok. Akademia Teatralna rozpoczęła zapisy na studia

Czerwiec 9, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostocka filia Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie już rekrutuje chętnych na studia. Zapisywać się można do 23 i 30 sierpnia. Pierwszy termin obowiązuje chętnych na kierunek aktorski, drugi – zainteresowanych reżyserią i technologią teatru lalek.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, egzaminy wstępne na wszystkie kierunki zostaną przeprowadzone w całości on-line.

Kandydaci mogą się już rejestrować w systemie IRK, w którym składają wyłącznie on-line komplet dokumentów. Wyjątek stanowią kandydaci na technologię teatru lalek, którzy prace dostarczają osobiście do Biura Obsługi Toku Studiów.

Dla przykładu, kandydaci na studia aktorskie, specjalność aktorstwo teatru lalek, dopuszczani są do II etapu egzaminu na postawie nagrań swoich interpretacji tekstów oraz piosenki składanych w systemie IRK. Etap II – teoretyczny i III – praktyczny odbywają się on-line. Kandydaci, którzy przeszli do III etapu otrzymają filmy instruktażowe dotyczące wymagań stawianych w części ruchowo-rytmicznej i zadań aktorskich z przedmiotem. Kandydat dokonuje nagrania materiału egzaminacyjnego – łącznie 4 filmy i umieszcza je w specjalnym folderze wygenerowanym w systemie IRK.

Kandydaci na kierunek technologia teatru lalek kwalifikowani są do drugiego etapu na podstawie oceny prac z dostarczonej wcześniej na uczelnię, tzw. „teczki”. II etap jest dwudniowy, kandydaci łączą się z komisją egzaminacyjną on-line i otrzymują zadania, które mają wykonać w określonym czasie, a następnie przesłać zdjęcia prac do indywidualnego folderu wygenerowanego w systemie IRK. Te zadania to m.in. martwa natura przygotowana na wzór zadany przed komisję, rysunek w dowolnej technice na zadany temat czy szkic scenografii i lalek do określonej bajki. (mt/mc)