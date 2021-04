Białystok. 155 tys. złotych na promocję turystyki – miasto ogłasza konkurs

Kwiecień 23, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostocki magistrat ogłosił konkurs dotyczący turystycznej promocji miasta. Można zdobyć dofinansowanie na ciekawe inicjatywy.

Budżet konkursu na realizację zadań związanych z promocją i prezentacją walorów turystycznych Białegostoku wynosi 155 tys. złotych. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 18 maja.

Mogą to być imprezy turystyczne, jak festiwale czy pikniki, pomysły wytyczenia nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących,czy przedsięwzięcia promujące atrakcje turystyczne miasta (np. spacery tematyczne czy gry miejskie).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować ją, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej najpóźniej do 18 maja do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”. Można to zrobić za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. (mt/mc)