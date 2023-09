Białystok. 119 projektów do wyboru w Budżecie Obywatelskim 2024

26 września, 2023

Ratusz w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Można już głosować na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024. Do wyboru jest 119 projektów – 38 ogólnomiejskich i 81 osiedlowych.

– Lista projektów jest zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są pomysły dotyczące zieleni, rekreacji, miejsc wypoczynku, infrastruktury drogowej, a także działania kulturalne i społeczne. Zachęcam wszystkich mieszkańców do oddawania głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Zgodnie z zasadami zagłosować można tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji elektronicznej lub papierowej. Można wybrać maksymalnie 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się na stronie bialystok.pl. Natomiast w wersji papierowej można zagłosować w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1, w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5 lub w mobilnym punkcie do głosowania (30 września, 1, 7, 8 października w godz. 11.00-15.00 na Rynku Kościuszki).

W sumie do rozdysponowania jest 12 mln złotych (5 mln złotych na zadania ogólnomiejskie i 7 mln złotych na osiedlowe). To, ile projektów zostanie wybranych do realizacji, zależy od liczby głosów białostoczan, a także szacowanego kosztu poszczególnych przedsięwzięć. Zadania będą wybierane na podstawie dwóch list rankingowych, aż do wyczerpania puli środków.

Głosować będzie można do 9 października, a wyniki głosowania poznamy do 31 października. (mt)