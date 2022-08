Białostoczanie zainteresowani składaniem wniosków o dodatek węglowy

Sierpień 19, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Białegostoku chętnie ubiegają się o dodatek węglowy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Klepackiej od środy (17.08) przyjął już 125 wniosków.

W Białymstoku uprawnionych do otrzymania rządowego wsparcia jest blisko 6 tysięcy osób.

– W większości osoby, które pojawiają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pobierają wnioski, które następnie zabierają do domu, zapewne dlatego, by się z nimi zapoznać, dobrze wypełnić, tak by nie trzeba było ich później poprawiać. Do tej pory wydano już 13 decyzji o przyznaniu takiego dodatku – informuje Urszula Boublej, rzecznik Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Osoby, które używają węgla do ogrzewania swojego domu mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Co ważne urządzenia grzewcze muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Chętni mogą składać wnioski do końca listopada, po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Gmina będzie miała 30 dni na wypłatę świadczenia. Sam dodatek będzie zaś zwolniony od podatku. (mt)