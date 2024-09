Białostockie zbiórki dla powodzian

16 września, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Województwo podlaskie włącza się w pomoc powodzianom. W wielu miejscach prowadzone są zbiórki żywności, środków czystości, odzieży, czy koców i śpiworów.

W Białymstoku zbiórkę ogłosił prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, przyłącza się do niej również marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz poseł Krzysztof Truskolaski. Potrzebne rzeczy można przynosić do Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Rocha 3.

– To jest pomoc bezpośrednio od mieszkańców, ale myślę, że też gminy, w tym gmina Białystok zaangażuje się w tę pomoc, tylko że chcemy to skoordynować. Chcemy zrobić taką mapę potrzeb, tak żeby ta pomoc nie trafiała do jednego miejsca, ale do różnych miejsc. To na pewno też będzie koordynował Związek Miast Polskich i ruch samorządowy Tak dla Polski. Jeżeli chodzi o Białystok to jeszcze będę rozmawiał z radnymi, aby dla powodzian przeznaczyć kwotę kilkaset tysięcy złotych, pewnie w granicach pół miliona. Musimy być w tej sytuacji solidarni – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Nowe koce, ubrania, żywność długoterminową, wodę i kosmetyki można przynosić także do oddziału PCK przy Warszawskiej 6 w Białymstoku, a także do oddziałów w Suwałkach, Łomży i Sokółce.

– Transporty z pomocą to jednak nie wszystko. Polski Czerwony Krzyż z województwa podlaskiego wysyła również na południe Polski grupę wsparcia humanitarnego, która na terenach objętych powodzią będzie pomagać służbom mundurowym w działaniach ratowniczych, wydawać pomoc humanitarną, ewidencjonować osoby ewakuowane, wydawać ciepłe napoje czy żywność, ale też udzielać pierwszej pomocy psychologicznej – mówi Ewelina Dubicka-Sawicka z białostockiego oddziału PCK.

Ponadto zbiórki ogłosiło również podlascy politycy. To wicemarszałek senatu Maciej Żywno, który zachęca do przynoszenia wody, środków czystości, koców i jedzenie dla niemowląt do czwartku (19.09) do siedziby biura senatorskiego Polska 2050 Szymona Hołowni przy ul. Modlińskiej 6 lokum U3. Natomiast na zbiórkę organizowaną przez posła PiS Sebastiana Łukaszewicza można przynosić żywność o długim terminie przydatności, środki higieniczne i opatrunkowe, koce, latarki czy powerbanki do jego biura poselskiego przy ulicy Cieszyńskiej 3A/305. (hk)