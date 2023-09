Białostockie Spodki w nowej odsłonie

18 września, 2023

Źródło: Podlaski Instytut Kultury

Białostockie Spodki czeka modernizacja. Jak będą wyglądać można było zobaczyć na wizualizacjach podczas jubileuszu ich 50-lecia. Autorem projektu nowych Spodków, które należą do Podlaskiego Instytutu Kultury, jest arch. Jan Kabac, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Spodki powstały specjalnie na dożynki krajowe w 1973 roku, podobnie jak kilka innych obiektów w mieście.

– Między innymi powstał stadion Gwardii, którego już nie ma, ale w tym samym miejscu jest ten nowy. Powstały tereny wystawowe, czyli dzisiejszy bazar na Kawaleryjskiej. Powstało kilka obiektów w mieście, czyli kawiarenki na Akademickiej i na Piłsudskiego przed pływalnią. Głowna atrakcja architektoniczna to tak zwane Spodki, których nazwa przyjęła się w sposób spontaniczny, a oficjalnie to były pawilony wystawowe – mówi arch. Jan Kabac.

Remont ma obejmować przede wszystkim odnowienie techniczne budynków.

– Jeżeli chodzi o architekturę to nic się nie zmieni. Jeżeli jest to już zakwalifikowane jako dziedzictwo kulturowe to nie możemy tego zmieniać, zresztą nie widzę takiego powodu. Spodki mają być takie jakie były, tylko odnowione. Pewne rozwiązania, które wydają mi się niezbędne, będą wprowadzone. W związku z tym ta inwestycja, która w tej chwili jest prowadzona, dotyczy wymiany materiałowej i nowego wyposażenia instalacyjnego – dodaje Jan Kabac.

Budynki poza nowymi instalacjami zyskają nowe wnętrza i wyposażenie, w tym urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne oraz system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, a także telebim multimedialny. (hk)

Z arch. Janem Kabacem rozmawiał Jędrzej Pogorzelski: