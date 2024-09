Białostocki Salon Maturzystów. Politechnikę Białostocką odwiedziło 4 tys. uczniów. Zobacz fotorelację!

13 września, 2024

4 tys. uczniów i nauczycieli z całego regionu odwiedziło Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2024, który odbył się 13 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Były wykłady i prezentacje na temat matury 2025 oraz rekrutacji na studia, targi edukacyjne uczelni wyższych, a także stoiska studenckich kół naukowych.

Wybór przedmiotów na egzamin maturalny i możliwość poznania oferty wielu uczelni przyciągnęła na kampus Politechniki Białostockiej około 4 tys. maturzystów z całego regionu. W Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB czekali na nich reprezentanci kilkunastu studenckich kół naukowych działających przy 6 wydziałach największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

– Białostocki Salon Maturzystów to spotkanie młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi z naszego regionu i nie tylko. To dyskusja o ofertach, o ciekawych kierunkach studiów, o nowościach, a także o tym, jak ważny jest okres studiowania i co można robić poza studiowaniem. Mam tu na myśli działalność w kołach naukowych, czy też spędzenie semestru bądź dwóch w uczelni zagranicznej w ramach Programu Erasmus+. Te i inne informacje można czerpać właśnie podczas Salonu Maturzystów wprost ze źródła – podkreślała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Po maturze na studia

Białostocki Salon Maturzystów był też świetną okazją do tego, aby poznać największe białostockie uczelnie za jednym zamachem. Ich oferta jest bardzo bogata. Tylko Politechnika Białostocka oferuje kandydatom na studia aż 29 atrakcyjnych kierunków I stopnia!

– Zamierzam dobrze zdać maturę, pomimo tych wszystkich zmian, które nas czekają – deklarowała Małgorzata Zalewska, uczennica maturalnej klasy w Technikum Zawodowym nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białymstoku. – Przyjechałam tutaj poznać różne możliwości. Zapisałam się na wykład dla maturzystów, gdzie są naprawdę bardzo mądrzy ludzie i mam nadzieję, że ja też przyswoję tę wiedzę. Obym się dostała na jeden z tych kierunków, bo na Politechnice Białostockiej jest naprawdę bardzo dużo opcji, gdzie można się rozwinąć, więc nie mogę się doczekać.

Maturzyści szukają w uczelni technicznej różnych ścieżek kariery.

– Szukam kierunków, które mają coś wspólnego z matematyką. Sprawdziłem, że w Politechnice Białostockiej jest matematyka stosowana. Ciekawe są też kierunki mechanika i budowa maszyn, grafika. Jestem z Białegostoku i tu szukam uczelni. Na Salonie można się rozeznać w ofertach, to plus – podkreśla Bartosz Morozewicz, maturzysta z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

– Ja jestem trochę słabszy z przedmiotów ścisłych, ale dowiedziałem się, że w Politechnice Białostockiej można studiować bardziej przyrodnicze kierunki. Leśnictwo jest jednym z nich. Nie ukrywam, że ta bliskość natury w mojej przyszłej pracy bardzo mnie interesuje. Bardzo mi na tym zależy, więc myślę, że jak najbardziej rozpatrzę ten kierunek – zapowiada Wojtek Kundzienko z VI LO w Białymstoku.

O studiach mówili też studenci z kół naukowych

Wielu uczestników Białostockiego Salonu Maturzystów skorzystało z okazji, żeby o warunkach studiowania, atmosferze na uczelni oraz ciekawych projektach, które można wdrażać w życie porozmawiać ze studentami Politechniki Białostockiej. Taka szansa była na stoiskach studenckich kół naukowych, które licznie pojawiły się w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Miłą atrakcją były darmowe lody, popcorn, kawa i herbata dla uczestników. Był też balon Białostockiego Klubu Balonowego.

– Nie ukrywam, że zdanie studentów liczy się dla mnie najbardziej. Mocno rozważam studia w Politechnice Białostockiej i przyszedłem tu specjalnie, żeby zasięgnąć języka. Fajnie było z nimi porozmawiać. No i dowiedziałem się, że na studiach można robić sporo innych rzeczy oprócz samej nauki – powiedział Adam, maturzysta z Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C.K. Norwida w Białymstoku. (na podst. pb.edu.pl)