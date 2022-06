Białostocki finał „Ośmiu Wspaniałych”. Julia najwspanialsza w Polsce

Czerwiec 6, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Są młodzi i bezinteresownie pomagają innym, a dzięki swoim działaniom stają się wzorcem dla rówieśników. W Białymstoku rozstrzygnięto konkurs „Ośmiu Wspaniałych” propagujący ideę wolontariatu. W poniedziałek (06.06) laureaci zostali wyróżnieni i nagrodzeni na gali finałowej w Pałacu Branickich.

Kapituła wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Nagrodzeni wolontariusze („Ósemki”) odebrali statuetki Franciszka wyrzeźbione z drewna gruszy przez podlaskiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka, medale oraz nagrody.

Laureaci w poszczególnych kategoriach to:

– „Ósemeczki – Grupy”: Szkolne Koło CARITAS i Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku,

– „Ósemeczki”: Daria Superson, Dawid Janowicz, Michał Gliński, Sylwia Białowieżec, Lena Jaszczuk, Natalia Kamińska,

– „Ósemki-Junior”: Jakub Charyło, Hanna Chodorowska, Oliwia Kondzior i Michalina Skiepko,

– „Ósemki-Senior”: Julia Marianna Kowalczyk, Aleksandra Misiuk, Kamila Perkowska i Julia Szklarzewska.

To właśnie Julia Szklarzewska, wyłoniona spośród laureatów w kategorii „Ósemki”, reprezentowała Białystok w Warszawie podczas ogólnopolskich eliminacji konkursu. Została laureatką i otrzymała tytuł „Wspaniałej Polski”.

Julia jest uczennicą III klasy Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły. Młoda wolontariuszka swoje działania społeczne rozpoczęła już w szkole podstawowej i je kontynuuje. Ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy i aktywnie działa w harcerstwie. Była wolontariuszką podczas zawodów Nordic Walking, WOŚP i kiermaszów charytatywnych na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Włączała się w ogólnopolskie akcje takie, jak Betlejemskie Światło Pokoju, Góra Grosza, Łańcuch Dobra, Szlachetna Paczka, Sprzątanie Świata. Zaangażowała się w akcję zbierania środków na rzecz Podlaskiego Hospicjum Domowego im. Proroka Eliasza, które buduje wiejskie hospicjum w Makówce.

Będąc stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, stara się pomagać wszystkim, którzy potrzebują wsparcia finansowego w rozwoju swoich uzdolnień. Jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego promuje w środowisku szkolnym ideę wolontariatu, ochronę środowiska, tolerancję, walkę z uzależnieniami i zdrowy styl życia.

– Dla mnie najważniejsze jest, gdy widzę efekty swojej pracy. To duma, ale i jeszcze większe zaangażowanie i większy zapał do pracy – przyznaje Julia Szklarzewska.

W uroczystości wzięła udział posłanka Joanna Fabisiak, prezes Fundacji „Świat na Tak”, inicjatorka i pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. – Konkurs prowadzimy od 29 lat. Gdy spotykam tych laureatów sprzed lat (to ludzie już dojrzali) zadaję im jedno pytanie: czy z tego konkursu coś im zostało. A oni odpowiadają: – Mamy fragment serca tylko dla wolontariatu, nadal działamy bezinteresownie – opowiadała Joanna Fabisiak. I dodała: – Młodzi ludzie są wspaniali, są dobrzy, obyśmy my dorośli ich nie zepsuli.

Anna Stieszenko i Kamila Kiercul to tegoroczne finalistki ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku. Anna pomagała w akcjach, które organizowała szkoła, udzielała się także ośrodku z osobami niepełnosprawnymi. Skąd chęć niesienia pomocy? – Trzeba wziąć pod uwagę swój charakter i siebie znać, by wiedzieć do czego jest się zdolnym – tłumaczy. Z kolei Kamila przyznaje, że po prostu lubi pomagać. – Każda osoba ma w sobie chęć pomagania, ale nie każdy umie z niej skorzystać – uważa Kamila.

– Wolontariat to ciężka praca, którą trzeba naprawdę docenić. A Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” to okazja do przekazania wyrazów uznania i gratulacji tym wszystkim młodym ludziom, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych. Ich pozytywna postawa motywuje rówieśników, ale też dorosłych, do większego zaangażowania w pomaganie – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który wręczał tytuły „Wspaniałej” i „Wspaniałego”.

Tych wyjątkowych młodych ludzi do konkursu zgłaszają między innymi dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, patronów honorowych i laureata poprzedniej edycji, dokonuje ich oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami. Na tej podstawie wybiera ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 podstawówek) i ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych). Otrzymują oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia otrzymują też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Uroczystość uświetnił pokaz taneczny Juli Klim i Damiana Chomaniuka z Uczniowskiego Klubu Sportowego Twist Białystok oraz występ muzyczny młodego wolontariusza z Ukrainy Timofieja Moszenskiego, który zagrał na fortepianie i akordeonie. Timofiej pomaga w Białostockim Punkcie Darów na stadionie. 14-latek wraz z mamą i bratem uciekł przed wojną z Charkowa. Tu w Białymstoku znalazł schronienie. Gorąco dziękował wszystkim białostoczanom za okazaną mu i jego rodzinie pomoc. (at)