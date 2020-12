Białostocka Caritas utworzyła nowe miejsce dla osób niepełnosprawnych

Grudzień 13, 2020

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

„Arka” to nowy dom dla osób niepełnosprawnych, który w Supraślu utworzyła Caritas Archidiecezji Białostockiej.

To tzw. mieszkania wspomagane, w których osoby niesamodzielne zamieszkuje wraz z opiekunami.

Osoby zdrowe mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i dzielą z nimi codzienne życie. Asystenci albo wprowadzają się do Arki i zostaje ona miejscem ich życia i pracy jednocześnie, albo pozostają przy swoich codziennych obowiązkach, a Arka jest miejscem, do którego wracają po pracy. Trzecie rozwiązanie, opiekun przebywa we wspólnocie tylko w ciągu dnia.

Aktualnie w supraskiej Arce mieszka 8 osób niepełnosprawnych, którym towarzyszy 7 opiekunów. (ea/mc)