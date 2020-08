Białostoccy twórcy zdominowali program 8. edycji festiwalu Wschód Kultury

Sierpień 6, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Cztery dni, pięć wymiarów i wiele artystycznych przeżyć – od 20 do 23 sierpnia potrwa 8. edycja Festiwalu Wschód Kultury/ Inny Wymiar.

Impreza jest realizowana w partnerstwie z Lublinem i Rzeszowem. Białostocka odsłona zawsze kończyła cykl wydarzeń, w tym roku rozpoczyna i będzie poświęcona głównie Białemustokowi, jego wielokulturowej tradycji oraz pochodzącym stąd twórcom.

– W tym roku z racji epidemii koronawirusa i obostrzeń z niej wynikających, Wschód Kultury będzie miał nieco inny wymiar. Koncentrujemy się na artystach lokalnych, białostockich z racji tej, że twórcy z Europy i ze świata nie mogą do nas przyjechać. Dlatego postanowiliśmy pokazać wszystko to, co najlepsze i ciekawe w kulturze białostockiej, podlaskiej, pokazać naszych rodzimych twórców w przestrzeni Wschodu Kultury – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W programie wystawy, koncerty, spektakle, spacer historyczny ulicą Mickiewicza, czy promocja książki pt. „(Nie)modny Białystok”. Wiele wydarzeń będzie premierowych.

– Przedstawimy trzy premierowe spektakle białostockich formacji; Papahema, Coincidentia i formacji Flug. Koncerty białostockich dj-ejek, czy spacer edukacyjny ulicą Mickiewicza pod hasłem: „Znikające miejsca i ludzie” oraz koncert premierowy zespołu Dagadana. Myślę, że ten program będzie bardzo ciekawy, ponieważ wiele wydarzeń odbędzie się po raz pierwszy – zapowiadała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska.

Ostatniego dnia festiwalu, 23 sierpnia odbędzie się wręczenie nagród; artystycznej i literackiej Prezydenta Białegostoku, połączone z koncertem Kuby Badacha w Kinie Forum. Wstęp na Wschód kultury jest bezpłatny, jednak na niektóre wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Poszczególne wydarzenia będą także transmitowane online. (ea/mc)