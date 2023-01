Białostoccy streetworkerzy pomagają bezdomnym

Styczeń 13, 2023

Osoba bezdomna/ źródło: pexels Osoba bezdomna/ źródło: pexels

Okres zimowy to trudny czas dla osób bezdomnych. Według statystyk w samym Białymstoku jest ich około 500. Pomagają im m.in. białostoccy streetworkerzy.

Bezdomni przebywają najczęściej w pustostanach, w zsypach, na klatkach schodowych. Streetworkerka Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi zaznacza, aby nie dawać osobom bezdomnym pieniędzy czy jedzenia, bowiem tym samym nie pomagamy, a przeciwnie – przyzwyczajamy ich, by nadal przebywałi w miejscach niemieszkalnych. Lepiej poinformować odpowiednie służby.

– Zachecamy, by mieszkańcy dzwonili do streetworkerów (nr tel. 693-756-510). Wystarczy podać adres, gdzie taka osoba przebywa. My przyjeżdzamy i pomagamy. Jako streetworkerzy przekierowujemy osobę do specjalnych placówek, a w Białymstoku są takie trzy: przy ul. Grunwaldzkiej, Sienkiewicza i Raginisa. Interweniujemy też na SORach, a w każdy czwartek na Rynku Kościuszki mamy karetkę da osób chorych. Piszemy też pisma do MOPR, pomagamy wszystkim, którzy chcą uczestniczyć w terapii, by móc wyjść z kryzysu bezdomności – wylicza Monika Lewko.

Warto też dzwonić do Strazy Miejskiej, zwłaszcza, gdy w nocy spotkamy osobę bezdomną. – Organizm bardzo szybko się wychładza, część osób może być pod wpływem alkoholu, a dzięki interwencji ratujemy czyjeś życie – podkreśla Monika Lewko.

W Białymstoku jest około 500 osób pozostających w bezdomności. – Jako fundacja, w centrum streetworkingu przy ul. Warszawskiej, przyjmujemy ponad 300 osób. Są tacy, którzy regularnie do nas przychodzą i ci, którzy nie przychodzą, ale my ich odwiedzamy – dodaje Lewko. (at)

Co robi streetworker?

– monitoruje miejsca opuszczone, pu­sto­sta­ny,

– nawiązuje pierwszy kontakt z osobami bezdomnymi,

– informuje osoby bezdomne o miejscach, w którym mogą szukać pomocy,

– towarszyszy potrzebującym w załatwianiu spraw w instytucjach, szpitalach itp,

– motywuje osoby bezdomne do zmiany sytuacji życiowej.