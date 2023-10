Białostoccy sportowcy z nagrodami od prezydenta

27 października, 2023

Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Pięcioro sportowców – zawodników i trenerów białostockich klubów sportowych – odebrało nagrody sportowe za wysokie wyniki w 2023 r. Wyróżnienia przyznał im prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

– Gratuluję wspaniałych osiągnięć i dziękuję za to, że poprzez swoje sukcesy i sportową postawę przyczyniacie się do upowszechniania pozytywnego wizerunku Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Sukces sportowy to wynik codziennego wysiłku, uporczywej i systematycznej pracy oraz niezłomnego charakteru, które prowadzą w konsekwencji do zwycięstwa.

Nagrody otrzymali:

Sylwia Szczerbińska – zawodniczka Spółdzielczego Klubu Sportowego Cresovia Białystok, za zdobycie srebrnego medalu w konkurencji C2 mikst 500 m na Mistrzostwach Świata Seniorów w kajakarskim sprincie w Duisburgu (Niemcy) – 10 tys. zł, Aleksander Kitewski – zawodnik Spółdzielczego Klubu Sportowego Cresovia Białystok, za zdobycie srebrnego medalu w konkurencji C4 500 m na Mistrzostwach Świata Seniorów w kajakarskim sprincie w Duisburgu – 10 tys. zł, Michał Mróz – trener klubowy Sylwii Szczerbińskiej i Aleksandra Kitewskiego – 5 tys. zł, Rafał Czuper – zawodnik Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok, za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych w Tenisie stołowym w Sheffield (Anglia) – 10 tys. zł, Marek Iwanicki – trener klubowy Rafała Czupera – 5 tys. zł.



Sylwia Szczerbińska oraz Rafał Czuper są tegorocznymi Ambasadorami Sportu Białostockiego obok młociarza Wojciecha Nowickiego, Złotego Absolwenta i Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej oraz biegaczek Natalii Kaczmarek i Marleny Granaszewskiej. (at)