Białostoccy informatycy opracowali aplikację, która może ustrzec przed COVID-19

Kwiecień 16, 2020

Białostocka firma informatyczna stworzyła aplikację, która powiadamia o osobach chorych na koronawirusa, dzięki czemu ma zwiększyć się bezpieczeństwo jej użytkowników w czasie epidemii. Program użytkowy Together ostrzega, ale również stwarza możliwość anonimowego poinformowania o tym, że sami jesteśmy zarażeni.

Wersja testowa aplikacji Together jest dostępna na stronie www.together.inspeerity.com. Podczas instalacji nie jest wymagana żadna rejestracja ani podawanie danych osobowych. Każdy użytkownik otrzymuje losowo przydzielony numer po którym jest identyfikowany w systemie. Kiedy mamy już aplikację na swoim telefonie, w przypadku kontaktu z osobą zarażoną w ciągu ostatnich 14 dni, zostaniemy o tym poinformowani, przez program. Dodatkowo aplikacja umożliwia przypomnienie historii przemieszczania się przez ostatnie dwa tygodnie danego użytkownika i oceni ryzyko zakażenia. A także pozwoli nam anonimowo poinformować inne osoby korzystające z Together, o tym, że jesteśmy chorzy na koronawirusa. W momencie uzyskania potwierdzenia choroby użytkownik zaznacza to w aplikacji. Oprogramowanie działa dzięki włączonej przez użytkowników funkcji GPS, co minutę pobierana jest lokalizacja telefonu i zaznaczana na mapie.

Aplikacja jest bezpłatna. (ea/mc)