Biała flaga na Dojlidach. Znowu można się kąpać

Lipiec 24, 2020

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

To dobra wiadomość przed weekendem. Znowu można się kąpać w zalewie na białostockich Dojlidach.

– Dzisiejsze (24.07) wyniki wody są już dużo lepsze i można w pełni korzystać z kąpieliska – mówi Anna Kopeć z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza Dojlidami. – W tym miejscu pozostało zaapelować do osób odwiedzających Dojlidy, by dbały o czystość w wodzie i na lądzie. Przypominamy także, że na terenie Ośrodka są bezpłatne toalety.

Przez ostatnie dni na Dojlidach obowiązywał zakaz kąpieli, bo badania próbek wody wykazały przekroczenie norm bakterii tzw. enterokoków kałowych.

Kąpieliska to najbezpieczniejsze miejsca do korzystania z uroków wody w ciepłe dni. W województwie podlaskim jest ich niewiele, bo tylko kilkanaście, w tym także Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”. Wyznaczony do kąpieli teren jest strzeżony przez wykwalifikowanych ratowników, a woda jest regularnie badana. Jeśli tylko jej jakość budzi zastrzeżenia, reakcja może być tylko jedna – w trosce o bezpieczeństwo użytkowników kąpielisko jest zamykane.

OSW „Dojlidy” to nie tylko kąpielisko z piaszczystą plażą, ale również boiska do siatkówki i piłki nożnej, urządzenia do ćwiczeń, place zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego, miejsce na zorganizowanie ogniska, czy rozpalenie grilla. (mt/mc)