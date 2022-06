Bezpłatne konsultacje specjalistów BCO z okazji Dnia Ojca

Czerwiec 22, 2022

fot. Małgorzata Turecka

„Pędem do lekarza” – to hasło akcji edukacyjnej organizowanej z okazji Dnia Ojca przez Białostockie Centrum Onkologii i działające przy szpitalu Stowarzyszenie do Walki z Rakiem.

W czwartek (23.06) między 10:00 a 13:00 każdy mężczyzna będzie miał okazję rozmowy ze specjalistami BCO (radioterapeutą, chirurgiem onkologiem) z zakresu profilaktyki tzw. męskich nowotworów i chorób układu pokarmowego. Lekarze będą edukować panów z zakresu samobadania jąder, prawidłowego odżywiania i profilaktyki nowotworowej.

Miejsce akcji jest nietypowe. To salon samochodowy Toyota Auto Park Białystok przy ul. Elewatorskiej 60 w Białymstoku.

– Inne, nietypowe, fajne spotkania. Tym bardziej byśmy chcieli mówić o profilaktyce. To spotkanie służy właśnie temu, abyśmy mówili, że mężczyźni również powinni dbać o swoje zdrowie – mówi dyrektor BCO Magdalena Borkowska.

Najczęstszym nowotworem u mężczyzn, zwłaszcza starszych, jest rak gruczołu krokowego.

– Będziemy starali się zachęcić do chodzenia do urologa, żeby nie bać się badania prostaty. Mamy również inne nowotwory, wcale nie znacznie rzadsze, jak rak płuca. Natomiast najbardziej śmiertelnym nowotworem u mężczyzn jest rak jelita grubego. W naszym szpitalu mamy akcję wczesnego wykrywania tego nowotworu – mówi przewodniczący Stowarzyszenia do Walki z Rakiem, Piotr Skalij.

Podczas tej akcji nie będą wykonywane żadne badania, a jedynie rozmowy ze specjalistami. Konsultacje są bezpłatne i nie trzeba się na nie zapisywać. (mt)