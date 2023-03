Bezpłatna pomoc psychologiczna w Białymstoku i Choroszczy

3 marca, 2023

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy, fot. Małgorzata Turecka Szpital Psychiatryczny w Choroszczy, fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku i Choroszczy powstały dwa nowe Centra Zdrowia Psychicznego. To miejsca, gdzie pacjent może otrzymać bezpłatną pomoc bez skierowania i bez wcześniejszego zapisywania się na wizytę.

Centrum udziela pomocy doraźnej w pilnych przypadkach, jak i wszelkich innych form pomocy osobom w kryzysie psychicznym, albo takim, które taki kryzys już przeszły.

– W zależności od potrzeb wsparcie centrum może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym. Może to być również opieka świadczona przez zespół leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie – mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

Nowo powstałe centrum funkcjonuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, drugie powstało w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy.

W pierwszym kontakcie pomocy udziela lekarz psychiatra, asystent zdrowienia i koordynator, który rozpisuje plan leczenia. Może to być terapia indywidualna lub grupowa, leczenia w trybie dziennym, leczenia oparte na wizytach specjalistów w domu pacjenta, regularne konsultacje, ale również interwencja jednorazowa. Jeśli problem zostanie oceniony jako pilny, terapia będzie musiała rozpocząć się w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia.

– Do Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent można udać się z każdym problemem psychicznym, który go trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową czy kłopoty z bezsennością. Pacjent otrzyma tam profesjonalną pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb – dodaje Maciej Olesiński.

W sumie w Województwie Podlaskim jest 7 miejsc z pomocą psychologiczną, poza dwoma w Białymstoku i jedynym w Choroszczy, są także w Łomży, Grajewie, Hajnówce i Suwałkach.

W ubiegłym roku z Centrów Zdrowia Psychicznego skorzystało prawie 19 tys. pacjentów. (hk)