Ponad 150 tys. podlaskich uczniów rozpocznie w piątek (21.06) wakacje.

Odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby i instytucje intensywnie działają, aby letni wypoczynek dzieci i młodzieży mógł przebiegać bezproblemowo.

– To na czym mnie jako wojewodzie podlaskiemu zależy, aby wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa działały w sposób absolutnie zorganizowany, odpowiedzialny i my będziemy jako Podlaski Urząd Wojewódzki zwracali uwagę na to, aby te wszystkie działania były jak najbardziej ze sobą skoordynowane i żeby dzieci odpoczywały i w sposób beztroski przeżywały ten wyczekiwany przez wszystkich czas – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski,

„Bezpieczne wakacje” to hasło, o którym powinniśmy pamiętać każdego dnia – podkreśla Agnieszka Krokos-Janczyło, Podlaski Kurator Oświaty.

– Pragnę zwrócić uwagę na to, by sprawdzać wszelkie wypoczynki i organizatorów w tak zwanej bazie danych ministerialnych – mówi Agnieszka Krokos-Janczyło, Podlaski Kurator Oświaty. – Chciałabym uczulić państwa na bezpieczeństwo dzieci w sieci. Bardzo dużo młodych ludzi będzie przed ekranami swoich telefonów, monitorów. Będziemy też kontrolować wszelkie formy wypoczynku. W pierwszej kolejności są to wypoczynki pierwszy raz organizowane bądź też tam gdzie wyszły w latach ubiegłych jakieś nieprawidłowości.