„Belfer” z udziałem Marka Cichuckiego na zakończenie sezonu teatralnego w Nie Teatrze

Nie Teatr pokaże w niedzielę (11.06) ostatni w tym sezonie artystycznym spektakl teatralny. Będzie to „Belfer” z udziałem Marka Cichuckiego.

Spektakl stawia pytanie, co dziś znaczy być nauczycielem, jak nie stracić ideałów, jak się nie poddawać. I nie jest dedykowany tylko nauczycielom, miłośnicy sztuki teatralnej znajdą olbrzymią przyjemność oglądając w tytułowej roli nagradzanego za tę kreację Marka Cichuckiego.

„Belfer”Jean-Pierre’a Dopagne to historia nauczyciela, który rozpoczął swoją pracę w poczuciu misji. Stopniowo, gdy codziennie przychodzi mu stawiać czoło uczniom mającym za nic wszelkie ideały, jego poetycka natura musi zmierzyć się z zachowaniem młodzieży ogołoconej z jakiegokolwiek autorytetu…

Codzienna trauma, balast wypowiadanych w próżnię słów, jarzmo latami niesione przez nauczyciela, ma w spektaklu swój zaskakujący finał.

Sztuka „Belfer”, prowokuje do dyskusji i stawia wiele pytań dotyczących relacji nauczyciel-uczeń, źródeł przemocy, kontaktów interpersonalnych, potrzebie wyrażania siebie oraz posiadania wzorców i ideałów.

Monolog tytułowego Belfra to słowa często trudne, nawet brutalne, a zarazem trafne – potwierdzone są popularnością dramatu w wielu krajach.

Niejeden nauczyciel obecny na spektaklu zatęskni pewne do tych chwil, kiedy „belfer” był prawdziwym autorytetem, a w klasie można było usłyszeć muchę. Dynamiczna, ekspresyjna i wyrazista gra aktora oraz żywy kontakt z publicznością sprawiają, że spektakl ten przeżywa się niezwykle intensywnie i głęboko.

Wcześniej, tj. o 10:00 i 11:30 będzie można obejrzeć spektakl „Bardzo Dziki Zachód” dotykający tak istotnych kwestii jak empatia, tolerancja czy ochrona środowiska.

Na dalekim pustkowiu, gdzie słońce spotyka się z suchym piaskiem, toczy się westernowe życie. Sielski spokój lokalnych mieszkańców przerywają tajemnicze wydarzenia. Stary Szeryf Ostre Pióro próbuje rozwikłać niecodzienną zagadkę zuchwałej kradzieży z pobliskiego pociągu odwiedzającego miasteczko raz w tygodniu. Kto wykrada kury z klatkowych wagonów? Dobry duch miasteczka, Skunsik Lola zgłasza się na ochotnika, by rozwiązać tę zagadkę. Śmiałość i odwaga prowadzą ją do ciekawego tropu, podczas gdy zatrzeć go spróbuje Chytra Lisica. Jaką ma z tego korzyść? I jak zakończy się ta historia? Kim jest poszukiwany? Odpowiedź znajdziecie w Nie Teatrze.

Sztuka adresowana jest do widza od 3. do 10. roku życia. (mt)