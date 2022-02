Będzie sejmowa Komisja Infrastruktury ws. dewastacji dróg w strefie przygranicznej oraz odszkodowań dla samorządów

Luty 15, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Sejmowa Komisja Infrastruktury zajmie się tematem dewastacji dróg w strefie przygranicznej oraz odszkodowań dla samorządów. Posiedzenie, zaplanowane na środę, 23 lutego, odbędzie się na wniosek posła PO Roberta Tyszkiewicza.

– Zapraszam już dzisiaj wszystkich samorządowców z regionu pogranicza, aby w formule zdalnej wzięli udział w posiedzeniu tej komisji i stronie rządowej przedstawili wprost swój rachunek szkód i strat i w ten sposób skłonili stronę rządową do działania – mówił Robert Tuszkiewicz.

W styczniu poseł Tyszkiewicz zwrócił się z interpelacją do premiera o pilne przygotowanie specjalnego funduszu odszkodowawczego dla samorządów przygranicznych w związku z działaniami na granicy. Jak mówił we wtorek (15.02) w Białymstoku, do tej pory interpelacja ta została bez odpowiedzi.

– Wciąż ze strony rządu nie mamy żadnych konkretnych działań, żadnych konkretnych planów i projektów zrekompensowania, odbudowy zniszczonej infrastruktury drogowej oraz samorządowej na naszym wschodnim pograniczu. To jest skandaliczna rzecz – mówi Tyszkiewicz.

Dla przykładu gmina Nowy Dwór szacuje koszt zniszczonych dróg na ponad 3 mln złotych, natomiast odbudowy infrastruktury samorządowej na blisko 1,5 mln złotych.

Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury ma odbyć się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury. (mt)