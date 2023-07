Będą duże prace remontowe białostockiej katedry

25 lipca, 2023

Archikatedra Białostocka, fot. Małgorzata Turecka Archikatedra Białostocka, fot. Małgorzata Turecka

W jednym z najważniejszych obiektów sakralnych w woj. podlaskim – bazylice archidiecezjalnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku planowane są na dużą skalę prace remontowe. Na remont wieży, dachu i fragmentu elewacji katedry z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi 3 mln złotych.

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do województwa podlaskiego trafiło ponad 146 mln złotych na realizację 229 projektów. Dofinansowanie otrzymały obiekty wpisane do rejestru zabytków lub włączone do ewidencji zabytków. Prace dotyczyć będą różnych obiektów, w których mieszczą się m.in. szkoły, urzędy czy też domy kultury. W ramach programu dofinansowane zostaną również prace przy białostockiej bazylice.

– Białostocka katedra otrzyma 3 mln złotych wsparcia na remont wieży, dachu i fragmentu elewacji kościoła. To jeden z etapów prac planowanych w tym jednym z najważniejszych zabytkowych obiektów sakralnych w Podlaskiem – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Wcześniej wojewódzki konserwator zabytków wydawał pozwolnia na prace w katedrze, takie jak np. wykonanie nisz pochówku zmarłych, wentylację, naprawę w pokryciu miedzianym wież kościoła, czy budowę prospektu ołtarzowego do kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. – Wszystkie dotychczasowe prace w bazylice były prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i przyszłe prace wymagają również wydania pozwolenia konserwatorskiego – dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Środki z programu zostaną przeznaczone również na remont zabytkowego budynku gminy Łomża – Szkoły Podstawowej w Konarzycach, remont zabytkowego dworu w Krasnem – siedziby domu dziecka oraz prace remontowe i konserwatorskie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych. Szereg prac zostanie wykonanych również w Drohiczynie, zaplanowano m.in. remont zabytkowej katedry pw. Trójcy Przenajświętszej, remont zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych, remont kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP, który dotyczyć będzie prac przy dzwonnicy oraz prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej. Dofinansowanie trafiło również do powiatu sokólskiego, który podejmie się przebudowy budynku szpitala, a obecnie domu parafialnego w Suchowoli na Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii w Suchowoli. (at)