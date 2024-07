Basen przy ul. Włókienniczej zamienia się w plac budowy – wakacyjna przerwa od pływania

30 lipca, 2024

Mamy nieco mniej przyjemne wiadomości dla miłośników wodnych aktywności. Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej, która zazwyczaj tętni życiem, na czas wakacji zamieniła się w plac budowy.

Zamiast szumu wody i plusku, w tym miejscu rozlegają się odgłosy remontu. Jak się okazuje, basen został zamknięty dla klientów, aby móc przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne. Robotnicy mają pełne ręce roboty, skuwanie płytek, wymiana pryszniców, prace w suficie pomieszczeń, tynkowanie, malowanie, szlifowanie – to tylko niektóre z zadań, które czekają na wykonanie.

Co dokładnie się zmienia?

Strefa relaksu: Odnowiona zostanie wanna SPA, a korytarz prowadzący do niej zyska nowy wygląd.

Prysznice: Zarówno w przebieralni damskiej, jak i męskiej, wymienione zostaną wszystkie prysznice.

Sauny: Te popularne miejsca relaksu również zostaną poddane remontowi.

Pozostałe prace: Odmalowane zostaną schody prowadzące na zjeżdżalnię, a także przeprowadzony zostanie serwis stacji uzdatniania wody oraz systemu wentylacji. Co więcej, wymieniane są złoża w filtrach basenowych jacuzzi i basenu rekreacyjnego w Strefie Relaksu, a także uzupełniane są złoża w filtrach basenu sportowego.

Dlaczego złoża filtracyjne są tak ważne?

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tą tematyką, warto wyjaśnić, że złoża filtracyjne to specjalne materiały, które oczyszczają wodę. Dzięki nim basenowa woda jest czysta i bezpieczna dla użytkowników.

Kiedy wrócimy na basen?

Pływalnia Sportowa planuje powitać swoich klientów ponownie we wrześniu. A już w drugiej połowie sierpnia ruszą zapisy na kursy pływania dla dzieci, zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy chcą kontynuować naukę.

Wakacje to czas odpoczynku, ale również czas zmian. Pływalnia Sportowa wykorzystuje ten okres, aby przeprowadzić niezbędne prace remontowe i wrócić do swoich klientów w jeszcze lepszej formie. Czekamy więc na wrzesień i pierwsze skoki do odnowionego basenu! (pc)