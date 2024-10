Badanie stanu drzewa na kampusie Politechniki Białostockiej

Specjalistycznemu badaniu poddane zostało drzewo rosnące w miejscu, gdzie ma powstać Rekreacyjna Strefa Studenta. Sprawdzenie stanu zdrowia gruszy, miało pomóc w podjęciu decyzji o jej ewentualnej wycince.

– Badanie wykaże jednoznacznie, czy drzewo jest na tyle w dobrym stanie zdrowotnym, że może tu zostać, czy jednak powinno zostać wycięte z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo to drzewo stoi w miejscu, gdzie będzie się znajdowała strefa studenta, gdzie będą postawione wiaty dla studentów, żeby było bezpieczniej, no to musimy zadecydować, czy ono może tu stać czy nie? – mówi dr inż. arch. Wojciech Matys z Katedry Budownictwa Zrównoważonego i Instalacji Budowlanych z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.