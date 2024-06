Badania prenatalne dostępne bezpłatnie również kobietom poniżej 35 r.ż.

7 czerwca, 2024

Badania prenatalne, które do tej pory były refundowane przez NFZ kobietom powyżej 35 roku życia, teraz są bezpłatne wszystkim ciężarnym.

Wykonuje się je pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży.

– Ta diagnostyka już jest tak dobrze rozwinięta i naprawdę jesteśmy w stanie dużo rzeczy wiedzieć już o tych dzieciach, które są w brzuchu, które się rozwijają – mówi Karolina Bukowska, lekarz specjalista ginekologii i położnictwa. – Możemy wykrywać różne nieprawidłowości i część z tych nieprawidłowości da się jeszcze leczyć brzuchu mamy. Badanie pierwszego trymestru składa się z badania USG, z pobrania krwi na badanie biochemiczne oraz z zebrania wywiadu i zmierzenia dwukrotnie ciśnienia tętniczego krwi.

Poza możliwością wykrycia wad płodu i leczenia w ciąży, badania umożliwiają rodzicom dziecka przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki, także po jego narodzeniu.

– W takim typowym teście złożonym pierwszego trymestru to wykrywamy najczęstsze aberracje chromosomalne, czyli przede wszystkim zespół Downa, zespół Pato, zespół Edwardsa. Oprócz tych wad genetycznych, które możemy wykryć, to badanie też pozwala ocenić ryzyko wystąpienia preeklampsji, czyli stanu przedrzucawkowego. Wdrożenie profilaktyki może zmniejszyć występowanie stanu przedrzucawkowego 90%, to jest bardzo dużo – dodaje Karolina Bukowska.

Wykaz placówek, które wykonują badania prenatalne dla kobiet w ciąży w ramach umowy z NFZ jest na stronie pacjent.gov.pl. (hk)

Z Karoliną Bukowską, lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa, rozmawiała Hanna Kość: