Babcia Eugenia znowu będzie się uśmiechać ze ściany budynku przy ul. Skłodowskiej

11 lipca, 2023

Mural z babcią Eugenią wraca na ścianę budynku przy ul. Skłodowskiej, fot. Paweł Krukowski/UMWP

Jeszcze w tym miesiącu mural z babcią Eugenią wróci na ścianę budynku przy ulicy Skłodowskiej. Malowidło, które stało się wizytówką Białegostoku, zostanie odtworzone, ale w zmienionej nieco formie.

Mural powstał w czerwcu 2019 roku jako element promocyjny festiwalu Up To Date. W 2021 roku został zakryty ze względu na termomodernizację obiektu.

Marszałek, Artur Kosicki już wtedy deklarował, że dołoży wszelkich starań, by mural z babcią Eugenią powrócił na swoje miejsce.

–Rok temu, w wyniku niezbędnych prac remontowych budynku, zniknął z niego mural „Wyślij pocztówkę do Babci”. Wtedy też złożyłem publicznie obietnicę, że mural wróci na swoje miejsce. Słowa dotrzymałem. Mam nadzieję, że mural do końca lipca wróci na ścianę przy ulicy Skłodowskiej i będzie wspaniałą atrakcją turystyczną regionu i nośnikiem wielkiego przesłania – mówił marszałek Kosicki.

Mural przedstawia (zmarłą w 2022 r.) babcię dziennikarza radiowego Andrzeja Bajguza. Symbolizuje przesłanie: aby nie zapominać o podtrzymywaniu relacji z bliskimi.

– Gdy zabieraliśmy się do realizacji tego pomysłu, nie wierzyliśmy, że uda nam się zrealizować go na tak reprezentatywnej ścianie, tak widocznej, tak rzucającej się w oczy z tylu punktów w mieście – mówił Jędrzej Dondziło, prezes Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne i dyrektor artystyczny Up To Date Festival. – Gdy się to udało, odbiór osób przyjeżdżających do Białegostoku był niesamowicie pozytywny, a mural wpisał się w naszą przestrzeń na stałe. Było nam ciężko zmierzyć z wiadomością, że będzie musiał on tymczasowo zniknąć z tej ściany. Od samego początku widzieliśmy, że będziemy stawali przed szansą odmalowania go. Trochę musieliśmy poczekać, ale to już za nami. Przystępujemy do realizacji – dodawał.

Na odtworzonym muralu zmieni się nieco hasło. „Wyślij pocztówkę do Babci” zostanie zastąpione zdaniem „Wyślij pocztówkę dla Babci”.

– „Wyślij pocztówkę do Babci”, dzisiaj już „dla Babci” to jest kult tej ziemi. (…) Bliskość jest bardzo ważna i jest na tapecie, bo ludziom jest ciężko, ludziom jest trudno być samemu. A „Pocztówka dla Babci” służy temu, by utrzymywać więź – mówił Cezary Chwicewski, dyrektor kreatywny Up To Date Festival.

Po zdaniu „Wyślij pocztówkę dla Babci” pojawi się także dopisek: i … Dziadka. (mt)

