Augustów. Pijany prowadził skuter wodny. W takim stanie wiózł 3-letnie dziecko

Sierpień 16, 2022

źródło: KWP w Białymstoku źródło: KWP w Białymstoku

Nawet do pięciu lat więzienia grozi mężczyźnie, który pijany prowadził skuter wodny, na którym wiózł swojego 3-letniego syna. Badanie alkomatem wykazało, że 45-latek miał we krwi ponad promil alkoholu.

Rzecz miała miejsce na jeziorze Necko w Augustowie. Mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej zbyt blisko pływał pomostu i to wzbudziło podejrzenia policjantów. Od mężczyzny czuć było alkohol. Jak też się okazało nie miał on uprawnień do kierowania skuterem oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat więzienia, natomiast za narażenie osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu do pięciu lat. (mt)