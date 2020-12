Augustów. Odpowiedzą za pobicie i podżeganie do popełnienia przestępstwa

Listopad 30, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policjanci z Augustowa zatrzymali trzy osoby podejrzane o pobicie mężczyzny. Wśród zatrzymanych jest jego była partnerka.

Dwóch zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia, natomiast zatrzymana kobieta jest podejrzana o podżeganie do popełnienia tego przestępstwa. Śledczy ustalili, że to 31-latka namówiła swoich znajomych do pobicia byłego partnera. Jak się okazało, kobieta już wcześniej usłyszała zarzut uszkodzenia ciała swojego byłego chłopaka.

Kodeks karny za pobicie przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat. (mt/mc)