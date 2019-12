Archiwum X odnalazło podejrzanego o zabójstwo. Przełomowy moment w śledztwie sprzed ponad 20 lat

Grudzień 30, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Po 23 latach, policjanci z podlaskiego „Archiwum X” rozwiązali zagadkę okrutnej zbrodni, do której doszło w Hajnówce w kwietniu 1996 roku. Ofiarą napastników była 73 – latka wychowująca swoją prawnuczkę.

Kobieta zabita została we własnym domu, jej ciało, skrępowane kablami znalazła córka. Najprawdopodobniej zabójcy podejrzewali, że seniorka ma w swoim domu dużo pieniędzy.

Policjanci z podlaskiego ‚Archiwum X’, wspólnie z funkcjonariuszami z Hajnówki, kilka miesięcy temu ponownie zajęli się tą sprawą. Nowe dowody i analiza materiałów pozwoliły ustalić tożsamość jednej z osób, która mogła popełnić to zabójstwo. To ówczesny mieszkaniec Hajnówki, który bezpośrednio po zbrodni przeprowadził się do Wasilkowa. Mężczyznę zatrzymano między Mońkami a Knyszynem, gdy wracał z pracy do domu. 56-latek usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. (źródło: Policja Podlaska, red. ea/mc)