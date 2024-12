ARCHITEKT – agent do zadań specjalnych” – Inauguracja cyklu spotkań w Białymstoku

ARCHITEKT – agent do zadań specjalnych” – Inauguracja cyklu spotkań. Fot.: Ernest Wójcik

Justyna Mojżyk, nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych oraz pomysłodawczyni cyklu spotkań, podkreśla, jak ważne jest to wydarzenie dla uczniów.

– Myślę, że to ciekawe spojrzenie dla uczniów, które pokazuje, że zdobyta wiedza u nas otwiera przed nimi nowe możliwości. Nasz kierunek technik aranżacji wnętrz wybrali, ponieważ wydawał im się interesujący, jednak nie do końca mieli świadomość, co za sobą niesie. Dzięki programowi, mogą dostrzec, jak ich umiejętności w rysunku budowlanym czy technicznym przekładają się na potencjalną karierę w architekturze – zaznacza organizatorka spotkania.