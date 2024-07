Aproksymacja liczby Pi. Dlaczego ma swoje święto? Rozmowa z dr hab. Dorotą Mozyrską

Dr hab. Dorota Mozyrska podkreśla, że nie znamy dokładnej wartości liczby Pi, ale znamy jej dokładną definicję. Liczba Pi wyraża stosunek obwodu koła do średnicy. W przybliżeniu wynosi on 3,1415.

– Nigdy dokładnie tego nie zmierzymy, nawet jeżeli jakieś doskonałe koło otoczymy nitką i zmierzymy w ten sposób obwód. Wcześniej znamy średnicę, możemy podzielić to przez siebie, to nadal będzie to takie przybliżenie i to doświadczalne . Może można takie doświadczenia wykonywać wielokrotnie i w ten sposób przybliżać liczbę Pi. W tej chwili to już liczbę p przybliżamy do milionów miejsc po przecinku za pomocą algorytmów komputerowych, a w dawnych wiekach liczba jednak była znana – mówi dr hab. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału In formatyki Politechniki Białostockiej.