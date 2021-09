Angielska limuzyna znowu trafi na licytację. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na leczenie 6-letniego Dominika

Wrzesień 3, 2021

źródło: Fundacja Rodziny Czarneckich

Każdy może stać się właścicielem wyjątkowego Rolls-Royc’a Silver Shadow II i pomóc sześcioletniemu chłopcu wygrać walkę o życie.

Samochód został przekazany Fundacji Rodziny Czarneckich przez anonimowego darczyńcę. Pieniądze z licytacji auta miały wesprzeć leczenie podopiecznego organizacji Mikołaja Karalusa, jednak udało się już zebrać potrzebną kwotę na terapię genową dla chłopca. Dlatego auto zostało przekazane na aukcję, z myślą o innym chorym dziecku.

– Dominik cierpi na nowotwór złośliwy wątroby. Wszelkie możliwe formy leczenia, które były dostępne tutaj w Polsce, zawiodły. Jedyną możliwością walki teraz z chorobą jest teraz leczenie w Teksasie. Leczenie to jest bardzo kosztowne, bo potrzeba na nie aż 300 tys. złotych. Na szczęście jesteśmy na końcu zbiórki i potrzebujemy już tylko 20 tys. złotych. Głęboko wierzymy, że licytacja tego samochodu pozwoli nam na zebranie tej potrzebnej kwoty, a chłopiec szczęśliwie pokona chorobę – mówi Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich.

Dominik choruje od czterech lat, głównie ten czas spędza w szpitalu.

– Dominik był poddawany różnym terapiom, nawet eksperymentalnym, jednak żadna metoda nie dała pełnego wyleczenia. Teraz mamy szansę wyjechać do USA na terapię. Liczymy na to, że ona pomoże – mówi mama chłopca.

Terapia w Stanach Zjednoczonych polega na podawaniu modyfikowanych limfocytów.

– Teraz jest taka możliwość, żebyśmy mogli włączyć Dominika do leczenia w USA nowatorską metodą CAR-T. Są to modyfikowane, specjalne limfocyty, które będą podane Dominikowi. To dzięki nim choroba zostanie zwalczona. One są w taki sposób produkowane, aby działały dokładnie przeciwko komórkom nowotworowym, które w organizmie chłopca cały czas są aktywne – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Żukowska z Kliniki Pediatrii Onkologii UDSK w Białymstoku.

Licytacja zabytkowego auta rozpocznie się w poniedziałek (6.09) na oficjalnej stronie Fundacji Rodziny Czarneckich oraz na jej funpage’u na Facebooku. (ea)