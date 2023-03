Andrus, Peszek, Niedźwiecki, Bator, Meller i inni – za miesiąc 10. Targi Książki w Białymstoku

24 marca, 2023

Targi Książki w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Targi Książki w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Artur Andrus, Maria Peszek, Marek Niedźwiecki, Joanna Bator, Marcin Meller, Katarzyna Bonda czy Małgorzata Niezabitowska przyjadą do Białegostoku na 10. Targi Książki, organizowane przez Fundację Sąsiedzi. Goście spotkają się z czytelnikami w ramach Festiwalu Literackiego „Na Pograniczu Kultur”, który od samego początku jest nieodłączną częścią targów.

Co roku impreza ściąga kilkanaście tysięcy osób. Drugi raz wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku – już 21, 22 i 23 kwietnia.

Jak zapowiada Andrzej Kalinowski z Fundacji Sąsiedzi, która organizuje wydarzenie, jubileuszowa edycja targów będzie wyjątkowa. – Ten rok będzie wyjątkowy, bo przyjeżdża do nas dużo więcej gwiazd niż co roku. Myślę, że będzie to gratka dla każdego, i dla dzieci i dla dorosłych i dla tych, którzy lubią się uśmiechać i dla tych, którzy potrzebują refleksji – zapowiada.

Targi Książki to prawdziwa uczta dla moli książkowych, którzy w jednym miejscu mają wiele czytelniczych nowości. W tym roku swoje stoiska mieć będzie 85 wydawnictw.

– Przy stoiskach swoje książki będzie podpisywało ponad 40 autorów. Ta lista wciąż się poszerza, podejrzewam, że jeszcze kilkunastu autorów się na niej pojawi. W ramach Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur” czeka nas ponad 20 autorskich spotkań na bardzo różne tematy. Jeszcze jak spotka nas piękna pogoda, to myślę, że cały Białystok zechce przyjść – dodaje Andrzej Kalinowski.

A na festiwalu będą też m.in. Adam Wajrak, Grzegorz Kasdepke, Tomasz Samojlik, Renata Piątkowska czy Michał Androsiuk.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Andrzejem Kalinowskim z Fundacji Sąsiedzi rozmawiała Małgorzata Turecka: