Anastazja z Mariupola i Krzysztof Daukszewicz – niedzielne koncerty

19 września, 2024

W nadchodzącą niedzielę 22 września w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi ukraińska artystka Anastazja z Mariupola, natomiast w Nie Teatrze swoje satyryczne show zaprezentuje Krzysztof Daukszewicz. To wieczór pełen różnorodnych emocji i niezapomnianych wrażeń!

W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi Anastazja z Mariupola, która zyskała popularność w Polsce dzięki projektowi „Coj po polsku”. Anastazja, która od 2015 roku mieszka w Toruniu, to nie tylko piosenkarka, ale także literatka i tłumaczka. Zasłynęła jako jedna z najbardziej odważnych artystek ostatnich lat, co doceniły m.in. „Wysokie Obcasy” umieszczając ją na liście „50 śmiałych kobiet” 2022 roku. Jej artystyczna działalność nie ogranicza się tylko do muzyki – jako stypendystka Miasta Toruń w dziedzinie kultury, aktywnie działa na rzecz propagowania twórczości Wiktora Coja w Polsce. Wiktor Coj, lider kultowego zespołu „Kino”, to ikona rocka zza wschodniej granicy, którego muzyka do dziś rezonuje z ludźmi walczącymi o wolność i buntującymi się przeciwko wojnom i zniewoleniu. Jego piosenki pełne emocji, symboliki i społecznych komentarzy, stały się głosem pokolenia, a dzięki Anastazji polska publiczność może teraz usłyszeć te utwory w naszym rodzimym języku. Projekt „Coj po polsku” to nie tylko tłumaczenie piosenek – to całkowite przeniesienie ich sensu i przekazu w kontekst kulturowy bliski polskim odbiorcom. Dzięki albumowi o tym samym tytule, który Anastazja wydała z zespołem NAStalgia w 2023 roku, jej interpretacje piosenek Coja zyskały nowy wymiar. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Krzysztof Daukszewicz, niekwestionowany mistrz satyry, po raz kolejny zawita do Białegostoku, tym razem z najnowszym programem „Hrabia wrócił”. Artysta, który od niemal półwiecza niezmiennie bawi i skłania do refleksji, zaprezentuje swoje świeże spojrzenie na absurdy współczesnej Polski. Jego niebanalne poczucie humoru, błyskotliwe spostrzeżenia i trafne komentarze na temat rzeczywistości nad Wisłą to elementy, które nieodmiennie przyciągają rzesze wiernych fanów. Program „Hrabia wrócił” to kolejne satyryczne spojrzenie Daukszewicza na codzienne problemy i paradoksy, które spotykają Polaków. Satyryk nie boi się wytykać wad systemu, polityków czy społeczeństwa, ale zawsze robi to z ogromną dawką humoru i dystansu. Daukszewicz to postać, która z sukcesami funkcjonuje na polskiej scenie kabaretowej od lat 70. Jednym z jego najważniejszych okresów twórczych były lata spędzone w kabarecie Pod Egidą, gdzie rozwijał swój wyjątkowy styl satyryczny. Wówczas także zyskał reputację jednego z najbardziej trafnych obserwatorów życia społeczno-politycznego w Polsce. Krzysztof Daukszewicz pozostaje w znakomitej formie, co potwierdzają liczne nagrody, w tym Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Występ w Nie Teatrze będzie więc doskonałą okazją, aby spotkać się z legendą polskiej sceny kabaretowej i doświadczyć na własnej skórze jego niezrównanego humoru. (hp)