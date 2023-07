Ambient w elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku

6 lipca, 2023

fot. Maciek Korsan fot. Maciek Korsan

Przez cały lipiec i sierpień na placu przed budynkiem starej elektrowni w Białymstoku będzie działać strefa wypoczynkowa. W co drugie niedzielne popołudnie w ramach cyklu „Ambient w elektrowni” odbywać się tam będą występy artystów i artystek związanych z białostockim Projektem New Hope.

Projekt New Hope jest odpowiedzią na potrzebę popularyzacji kultury alternatywnej w regionie.

Białystok, będąc kulturalną stolicą Podlasia, oferuje wciąż niewystarczająco dużo możliwości rozwoju i promowania nowych talentów, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na propagowanie wartościowej kultury alternatywnej w regionie. Lukę tę ma wypełnić Projekt New Hope, powstały z potrzeby aktywizacji i promocji lokalnych twórców, edukacji lokalnej społeczności oraz popularyzacji szeroko pojętej muzyki i sztuki niezależnej. Wykorzystując ogromny potencjał artystyczny drzemiący w stolicy Podlasia, New Hope daje nadzieję na stworzenie odpowiednich warunków do odkrywania, rozwoju i promowania młodych talentów. Misją Projektu New Hope jest szukanie nowych i niestandardowych rozwiązań, a zarazem łamanie stereotypów dotyczących sceny muzycznej i podważanie jej status quo – informują organizatorzy.

Pierwszy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę (09.07), na którym wystąpi MIFI77 – DJ, animator kultury, menedżer klubu FOMO. Od najmłodszych lat miłośnik sztuki DJ-skiej i czarnych płyt. Od ponad dekady swoje działania skupia głównie na podlaskiej scenie kulturalnej i klubowej. Jest rezydentem i byłym menedżerem nie działającej już legendy polskiej sceny muzycznej – klubu METRO w Białymstoku, współpracuje z podlaskimi instytucjami kulturalnymi tworzącymi takie festiwale, jak Żubroffka czy Underground Independent. Na co dzień, w roli właściciela szkoły i nauczyciela, zajmuje się również prowadzeniem warsztatów DJ-skich, tworząc Projekt New Hope. Muzyka, jaka operuje obecnie, oscyluje między eksperymentalnym i acidowym electro/techno, IDM, amen czy break. Wszystko jednak jest zamknięte w oryginalnej psychodelicznej przestrzeni, która za każdym razem przenosi słuchaczy w niezwykła podróż.

Wstęp jest bezpłatny. (mt)

Harmonogram:

9.07.2023 (niedziela), godz. 15–18

Ambient ~ MIFI77 (Projekt New Hope)

23.07.2023 (niedziela), godz. 15–18

Ambient ~ Mateusz Grzybowski (Projekt New Hope)

6.08.2023 (niedziela), godz. 15–18

Ambient ~ MIFI77 (Projekt New Hope)

20.08.2023 (niedziela), godz. 15–18

Ambient ~ korsi.space (Projekt New Hope)

3.09.2023 (niedziela), godz. 15–18

Ambient ~ MIFI77 (Projekt New Hope)